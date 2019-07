A cultura da empresa é uma das causas predominantes de stress (45%). Os dados constam de um relatório que a seguradora MetLife elaborou no Reino Unido, segundo o qual apenas 37% dos colaboradores entrevistados afirmaram ter havido honestidade no processo de recrutamento, enquanto 56% dos inquiridos assumem ter havido esclarecimento sobre o stress associado. Do total dos inquiridos, quatro em cada dez pessoas afirmam que trabalham para criar uma cultura “solidária e inclusiva.

Comparativamente com os dados recolhido em 2014, 57% das pessoas considera que o seu trabalho está a tornar-se “mais stressante”, um valor 5% mais alto do que na pesquisa anterior.

Mas há progresso na abordagem do tema no trabalho: 64% dos colaboradores a assumirem que as organizações de trabalho ofereciam apoio para enfrentar o stress laboral (em 2014, eram 51%).

A pesquisa mostrou ainda que, tanto as empresas como os funcionários estão recetivos a formações sobre como lidar com a pressão no trabalho, um serviço oferecido apenas por 32% das empresas.