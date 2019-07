EY arranca com programa de apoio a mulheres empreendedoras

Apoiar mulheres empreendedoras reforçar a importância do empreendedorismo na sociedade, através da inovação e da liderança são os objetivos da EY Entrepreneurial Winning Women, cujas candidaturas para a 4ª edição decorrem até 15 de agosto.

Podem candidatar-se “empreendedoras com empresas de alto potencial, fundadoras de empresas de base tecnológica ou digital, ou ainda de empresas inovadoras com novos modelos de negócios. É ainda necessário que as empresas tenham fins lucrativos, pelo menos dois anos de atividade, com sede na Europa e receitas superiores a um milhão de euros”, revela a organização em comunicado.

Florbela Lima, partner, head of EY-Parthenon Portugal explica que a “EY Entrepreneurial Winning Women é uma série contínua de programas educacionais, eventos, networking, exposição nos media – tanto a nível regional como nacional – projetada para oferecer orientação, contactos, ferramentas e recursos importantes no desenvolvimento de liderança no feminino”.

As candidatas portuguesas selecionadas vão integrar a Europe Class of 2019, onde têm a oportunidade de expandir conhecimentos com o apoio de consultores seniores e empreendedores experientes, assim como traçar estratégias de negócio e ter acesso a potenciais parceiros, investidores, clientes e fornecedores.