Família Real britânica à procura de um novo chef

A Família Real Britânica está a recrutar um Demi Chef de Partie para trabalhar no Palácio de Buckingham, mas o cargo implica viajar para outras residências reais, de acordo com o anúncio. Lê-se também que apesar da experiência anterior em cozinha de primeira ou em catering, valoriza-se sobretudo as skills e capacidade de adaptação.

Neste cargo, o candidato terá a oportunidade de “trabalhar com uma equipa talentosa (…) onde vai preparar diversos menus para vários eventos, desenvolvendo novas competências que o vão ajudar a dar o próximo passo na sua carreira”, afirmam.

Além de um salário de 22.076,04 libras por ano (mais de 24.600 euros), há um pacote de benefícios associado, onde se incluem 33 dias de férias e 15% de contribuição de entidade empregadora. Os candidatos têm também a possibilidade de optar por viver e comer no local de trabalho, havendo neste caso um ajuste salarial.

No site da Família Real estão listadas outras oportunidades de trabalho para áreas de comunicação, IT, segurança e gestão de propriedades.