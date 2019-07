Católica oferece consultoria a mulheres empreendedoras

A Católica Lisbon School of Business & Economics vai oferecer consultoria a mulheres empreendedoras, no âmbito da iniciativa Women Entrepreneurs@Católica-Lisbon – que apoia o empreendedorismo no feminino, através da oferta de projetos de consultoria realizados por alunos e orientados por professores da faculdade de Economia. A iniciativa tem como objetivo dotar as mulheres empreendedoras das ferramentas necessárias para o sucesso do seu negócio.

Qualquer mulher que detenha total ou parcialmente um negócio pode candidatar-se até dia 2 de setembro, preenchendo o formulário da página da iniciativa.

Com o apoio dos alunos da Católica Lisbon School of Business & Economics (orientados por professores da escola), podem solicitar consultoria para desenvolver um plano de negócios, na definição de estratégia de internacionalização, de um plano de marketing, de uma estratégia de comunicação, de estratégia de comunicação digital ou de estratégia de lançamento de novo produto.