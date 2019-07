Além do encerramento do ISCEM, que o ECO avançou esta segunda-feira, há mais cinco politécnicos que vão fechar. A notícia avançada pelo Observador dá conta que, além da instituição de ensino do Príncipe Real, em Lisboa, outras cinco escolas do ensino privado vão encerrar.

O jornal confirmou junto de fonte oficial que, entre as instituições que fecham, estão a Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo e o Conservatório Superior de Música de Gaia, ambas em Vila Nova de Gaia, e as restantes em Lisboa — o Instituto de Novas Profissões, a Escola Superior de Educação de Almeida Garret e a Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa.

Esta segunda-feira, os alunos do ISCEM receberam um email que dava conta do encerramento da instituição de ensino já em setembro. Outros, por outro lado, foram avisados por carta de que a escola encerraria e de que seriam encaminhados para cursos idênticos noutras universidades. O ISCEM foi o primeiro de seis escolas a não ter luz verde da Agência de Acreditação do Ensino Superior (A3ES) para continuar a oferecer os cursos, de acordo com informação confirmada por Alberto Amaral, presidente do Conselho de Administração da agência.