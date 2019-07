O ISCEM – Instituto Superior de Comunicação Empresarial vai fechar antes do arranque do próximo ano letivo, confirmou o ECO junto da instituição de ensino. A escola, que fica no Príncipe Real, em Lisboa, terá enviado cartas aos alunos, informando-os do encerramento.

Contactada pelo ECO, a escola confirmou que os alunos estarão a receber as cartas mas que a secretaria da escola não tem acesso a esta informação. A direção da escola está, por enquanto, incontactável.

“Os diretores não chegaram e não estão disponíveis”, disse ao ECO fonte da instituição de ensino.

Os alunos da escola receberam nos últimos dias cartas, informando-os do encerramento da escola superior e adicionando que seriam reencaminhados para outras instituições com cursos idênticos.

Com mais de 25 anos de história, o ISCEM já formou mais de 10 mil alunos nos cursos de comunicação empresarial, gestão turística e evento culturais, gestão de marketing e marketing estratégico. Um dos mais conhecidos alumni da instituição é o chef português José Avillez, que lá estudou comunicação empresarial e marketing.

Contactada pelo ECO, Natália Teixeira, diretora do ISCEM, não fez comentários, remetendo para a “Entidade Instituidora” a confirmação da informação.

(Notícia em atualização)