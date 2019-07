Imagine que estudantes universitários (mas também doutorandos ou investigadores) podem circular e usufruir sem quaisquer barreiras de um campus interuniversitário formado por várias instituições de ensino de diferentes países. A ideia saiu do papel e, desta Rede de Universidades Europeias (é estas a designação oficial) três das 17 são portuguesas: as universidades de Lisboa, Porto e Aveiro.

“Congratulo-me por ver a ambição das primeiras 17 Universidades Europeias, que funcionarão como modelos para as outras em toda a UE. Permitirão às próximas gerações de estudantes adquirir uma experiência da Europa, estudando em diferentes países. Estou convencido de que esta iniciativa, que constitui um elemento essencial do Espaço Europeu da Educação, constituirá um verdadeiro fator de mudança para o ensino superior na Europa, promovendo a excelência e a inclusão”, afirmou Tibor Navracsics, Comissário da Educação, Cultura, Juventude e Desporto.

Em comunicado, a Comissão Europeia explica também que “estes programas serão muito flexíveis e permitirão aos estudantes personalizar a sua educação, escolhendo o que querem estudar, onde e quando fazê-lo, e como obter um diploma europeu. As universidades europeias contribuirão também para o desenvolvimento económico sustentável das regiões onde se encontram, uma vez que os seus estudantes irão trabalhar em estreita colaboração com empresas, autoridades municipais, académicos e investigadores para encontrar soluções para os desafios que as suas regiões enfrentam”.

Esta é a primeira seleção, que resultou de 54 candidaturas recebidas, mas está previsto que em outubro de 2019 haja uma segunda fase de candidaturas.