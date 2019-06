5 mil euros para melhor ideia em tecnologia da saúde

Estudantes de doutoramento nos países da União Europeia vão poder beneficiar de ferramentas para implementarem uma ideia de negócio na área das tecnologias da saúde, no âmbito do EIT Health – rede europeia de inovadores em saúde, da qual faz parte a Universidade de Coimbra.

As candidaturas, que decorrem até 30 de junho, podem ser feitas por estudantes que tenham terminado o primeiro ano de doutoramento, que estejam a investigar algum tópico relacionado com saúde ou cuidados de saúde e que possam estar presentes no training camp, que decorre em Oxford (Reino Unido) entre 5 a 16 de agosto.

“Este programa foi pensado para que os estudantes (…) tenham a oportunidade de dar a conhecer as suas ideias, mas sobretudo, que tenham a possibilidade de participar em formações que lhes permita adquirir conhecimentos que transformem as suas ideias na área das tecnologia da saúde em projetos comerciais reais e de acordo com as necessidades do mercado”, explica Jorge Figueira da Universidade de Coimbra e coordenador da PhD Translational Fellowships.

Apenas os vencedores locais vão ter a oportunidade de chegar a Inglaterra, onde vão participar em “palestras, workshops focados em empreendedorismo, formação na realização de pitch, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, avaliação do potencial comercial do projeto de doutoramento, identificação da rota ideal para a comercialização e atividades de networking que irão atrair e garantir potenciais parceiros/investidores para continuar a desenvolver e comercializar as novas tecnologias na área da saúde”, informa a organização.

Além de uma bolsa no valor de 1.500 euros, para cobrir deslocações e acomodação durante a participação no programa PhD Translational Fellowships, durante o training camp haverá ainda atribuição de prémios até um valor de 3.000 euros. A melhor ideia receberá um apoio de 5.000 euros para a comercialização e desenvolvimento adicional do projeto.