Natixis quer mais escolas próximas da tecnologia

A Natixis celebrou um acordo com a Escola EB 2/3 de Rio Tinto para promover a inclusão no setor da tecnologia e está já a trabalhar em futuras parcerias com outras escolas do país. As ações da empresa inserem-se no Champion for Change, um programa que tem como objetivo a promoção da diversidade e a inclusão no setor da Tecnologia em Portugal.

“Estamos muito satisfeitos pela concretização desta parceria, que esperamos que seja uma inspiração para estas crianças e jovens. O nosso objetivo é proporcionar-lhes uma experiência enriquecedora na área tecnológica, que lhes permita conhecer um pouco melhor o que é feito no setor e que as ajude a tomar uma decisão quanto ao futuro académico e profissional”, destaca Nathalie Risacher, senior country manager da Natixis em Portugal.

No âmbito da parceria com a escola de Rio Tinto, a empresa vai desenvolver três atividades com os alunos. A primeira é a 4 de junho, com uma visita dos estudantes às instalações da Natixis, durante a qual os alunos vão poder acompanhar os colaboradores e assistir de perto ao trabalho por eles desenvolvido, bem como participar em desafios adequados ao seu nível de conhecimentos.

Para setembro, estão previstas outras duas atividades, onde a partilha de experiências e conhecimentos focados na área tecnológica assumirão destaque.

“A escola tem de possibilitar e permitir o desenvolvimento harmonioso de cada criança ou jovem, permitindo que cada um deles descubra e amplie as suas potencialidades. É essencial que todos sejam munidos de aprendizagens e experiências úteis à conquista dum espaço em constante mudança, passando pela incerteza dos empregos futuros, numa perspetiva de valorizar sempre a realização pessoal e a certeza de opções conscientes. A relação ensino/aprendizagem deve ser voltada para a construção do conhecimento de maneira dinâmica, contextualizada, compartilhada e deve envolver efetivamente a participação dos educandos e educadores num processo mútuo de troca de experiências”, afirma Cândida Guimarães, professora e membro do departamento de Projetos de Desenvolvimento Educacional.