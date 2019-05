Natixis assina Carta Portuguesa para a Diversidade

A Natixis assinou a Carta Portuguesa para a Diversidade, um instrumento voluntário criado pela Comissão Europeia com o objetivo de encorajar os empregadores a implementar e desenvolver políticas e práticas internas de promoção da diversidade.

“Com a assinatura da Carta Portuguesa para a Diversidade, a Natixis dá mais um passo no caminho da construção de um local de trabalho mais rico e de uma sociedade mais justa”, afirma Nathalie Risacher, senior country manager da Natixis em Portugal, que acredita que “um ambiente de trabalho diverso e onde prolifera o respeito pelas diferenças do próximo é fulcral para o bom desempenho de uma empresa. Por isso, continuaremos a defender, a promover e a querer fazer parte deste tipo de iniciativas”.

A empresa explica ainda que, com a assinatura da Carta para a Diversidade, “a Natixis compromete-se a assumir, ao nível da gestão de topo e dos outros níveis hierárquicos da empresa, a criação de condições para a compreensão, o respeito e a promoção da diversidade por todas as pessoas, bem como a desenvolver uma cultura organizacional baseada no respeito mútuo e a promover iniciativas nesse sentido”.

No âmbito da igualdade de género, a Natixis tem promovido ações ao nível do recrutamento, assim como prestado apoio à Women in Natixis Network, rede internacional de mulheres que trabalham na organização, e em março assinou os Princípios do Empoderamento Feminino da Organização das Nações Unidas. Além disso, vai também integrar o projeto “Engenheiras por um dia”, iniciativa da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, criada para combater os estereótipos de género nas opções escolares, formativas e profissionais.

Para promover a diversidade e a inclusão – de lembrar que a empresa tem oito nacionalidades entre os 550 colaboradores – no setor da tecnologia em Portugal, foi lançado o programa Champion for Change, com iniciativas ligadas à educação e informação.