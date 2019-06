As bolsas dos Estados Unidos estiveram em alta esta quarta-feira, mas apenas o índice tecnológico encerrou dessa forma. O tema quente do dia foram as declarações do secretário do Tesouro norte-americano, que disse que as duas maiores economias do mundo estavam bastante perto de um acordo. Na sequência disto, a maioria dos índices conseguiram conter as perdas, enquanto as ações das tecnológicas chegaram mesmo a registar ganhos.

O índice de referência S&P 500 caiu 0,12% para 2.914,02 pontos, enquanto o industrial Dow Jones desvalorizou 0,04% para 26.536,82 pontos. A contrariar esta tendência esteve o tecnológico Nasdaq que avançou 0,32% para 7.909,97 pontos.

Wall Street esteve animado depois das declarações de Steven Mnuchin, secretário do Tesouro norte-americano, em entrevista à CNBC (conteúdo em inglês). “Estamos a cerca de 90% do caminho [para alcançar um acordo] e penso que há uma maneira de completá-lo”, disse, sem adiantar pormenores sobre os restantes 10% que faltam “percorrer”.

Na sequência destas declarações, os fabricantes de chips lideraram os ganhos do setor tecnológico: as ações da Micron Technology valorizaram 13,34% para 37,04 dólares, principalmente depois de ter apresentado resultados positivos, onde previu uma recuperação na procura pelos seus chips.

Pelo mesmo caminho foram as ações da Apple que subiram 2,16% para 199,8 dólares depois de ter confirmado que comprou a startup Drive.ai. A Microsoft avançou 0,37% para 133,93 dólares enquanto a Netflix somou 0,53% para 362,08 dólares.