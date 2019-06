Os investidores estavam à espera de ouvir as palavras de Jerome Powell, presidente da Fed, continuam à espera de progressos nas negociações comercias e estão receosos quanto à escalda das tensões entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão. Neste cenário, as bolsas norte-americanas encerraram a negociação em queda.

Num discurso no Conselho para as Relações Internacionais, Jerome Powell admitiu que a Reserva Federal norte-americana está atenta ao crescimento dos riscos para a economia dos EUA. Contudo, o líder da Fed disse, também, que uma reação exagerada significaria maior incerteza para o mercado.

“Os riscos para o cenário base favorável parecem estar a aumentar”, alertou Powell, acrescentando que a Fed não mudou a atuação de nenhum instrumento de política monetária (mantendo a taxa de juro de referência inalterada), mas fez “mudanças significativas” no discurso.

Mas a escalada das tensões entre os EUA e o Irão quase ofuscou o discurso do presidente da Fed. Depois de Donald Trump ter anunciado a imposição de novas e “pesadas” sanções contra o líder supremo da República islâmica, o respetivo gabinete e outras figuras relevantes do país, Teerão reagiu. O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou que a política norte-americana revela um “atraso mental”.

Donald Trump depressa reagiu, no Twitter, dizendo que as palavras do Irão são “ignorantes e insultuosas”. “Qualquer ataque do Irão” será “recebido com grande e esmagadora força”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos na sua conta da rede social.

Por outro lado, no foco das atenções dos investidores, está, também, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o Presidente chinês, Xi Jinping, deverão reunir-se esta sexta-feira, na cimeira G20 e, até lá, o mercado está a aguardar por progressos nas negociações comerciais.

Contudo, as declarações de uma fonte oficial da Casa Branca trouxeram algum receios aos investidores. Segundo esta mesma fonte, Donald Trump está “confortável com qualquer resultado” que saia das negociações com o seu homólogo chinês.

Neste cenário, o S&P 500 caiu 0,94%, enquanto o industrial Dow Jones recuou 0,66% e tecnológico Nasdaq perdeu 1,49%.