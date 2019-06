Negociações entre EUA e China trazem otimismo a Wall Street

Os principais índices dos Estados Unidos estão em alta, com os investidores animados quanto às negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Em entrevista à CNBC, o secretário do Tesouro norte-americano disse que os dois países estavam bastante perto de alcançar um acordo. O disparo das ações da fabricante de chips Micron também está a animar os mercados.

O índice de referência S&P 500 está a subir 0,32% para 2.926,68 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valoriza 0,25% para 26.614,64 pontos. A acompanhar estes desempenhos está o tecnológico Nasdaq que avança 0,8% para 7.947,89 pontos.

Wall Street está animado depois das declarações de Steven Mnuchin, secretário do Tesouro norte-americano, em entrevista à CNBC (conteúdo em inglês). “Estamos a cerca de 90% do caminho [para alcançar um acordo] e penso que há uma maneira de completá-lo”, disse, sem adiantar mais pormenores sobre os restantes 10% que faltam “percorrer”.

Mnuchin disse ainda que está confiante de que Donald Trump e Xi Jinping possam avançar nas negociações já este fim de semana, no encontro do G20. As tensões comerciais entre os dois países intensificaram-se no mês passado depois de os Estados Unidos terem aumentado as tarifas aplicadas sobre os bens chineses, com a China a retalias com tarifas próprias.

A animar ainda mais os mercados estão as ações da fabricante de chips Micron, que sobem 12,7% para 36,83 dólares, depois de a empresa ter anunciado que vai “retomar legalmente” o envio de encomendas para a chinesa Huawei.