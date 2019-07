A Barkyn, startup portuguesa de comida canina, é a primeira empresa portuguesa a pagar uma licença de “maternidade” (é a expressão usada pela marca) aos colaboradores que decidirem acolher um cão. A iniciativa vem sublinhar a ideia defendida pela Barkyn de que “os cães são família”.

A iniciativa, que permite aos colaboradores usufruírem de uma semana de licença paga depois de acolherem um cão, integra a política pet friendly da empresa.

“Acolher um cão requer ajustes no dia-a-dia de qualquer família. Sabemos que os primeiros dias são intensos e as noites muitas vezes mal dormidas… Com a iniciativa ‘Barkyn Dog Parents’ queremos tranquilizar as novas famílias e permitir que usufruam do novo membro em plenitude nos primeiros dias de adaptação”, explica o cofundador e CEO André Jordão.

A Barkyn, criada em 2017, vende perto de 40 toneladas de comida canina todos os meses, enviando para vários países da Europa. Sediada no Porto e com mais de 25 colaboradores a startup tem, atualmente, vagas para cargos em Berlim e no Porto.