A Barkyn fechou uma ronda de financiamento de 1,7 milhões de euros, liderada pela Indico. A startup portuguesa criou um serviço de subscrição de alimentação e cuidados para cães e, com a ronda de investimento, vai acelerar a expansão no mercado europeu.

A ronda de investimento revelada esta quinta-feira foi liderada pela Indico, primeiro fundo de venture capital independente e privado nacional, anunciado em janeiro e que conta com 46 milhões para investir em startups tech. Conta ainda com a participação da All Iron Ventures e dos business angels Shilling Capital Partners e 7 Graus.

"Mais do que construir algo inovador no fragmentado mercado dos animais de estimação, estamos a construir o futuro do e-commerce com uma personalização e conveniência extremas.” André Jordão Fundador e CEO da Barkyn

Com o investimento na Barkyn, a Indico conclui a sua quarta ronda do ano, depois dos financiamentos anunciados nas startups Sound Particles, Bitcliq e Attentive.

“O mercado dos animais de estimação está a crescer exponencialmente a nível global e é, atualmente, um dos mercados com maior crescimento em termos de bens de consumo online. As pessoas estão a passar mais tempo e a gastar mais dinheiro com os seus animais de estimação, que são considerados membros da família. Mais do que construir algo inovador no fragmentado mercado dos animais de estimação, estamos a construir o futuro do e-commerce com uma personalização e conveniência extremas. Estamos também muito entusiasmados por termos os investidores certos – têm uma grande experiência em escalar negócios e empresas de tecnologia”, descreve André Jordão, fundador e CEO da Barkyn.

Com presença nos mercados português, espanhol e italiano, a Barkyn é um serviço de subscrição online para animais de estimação que responde às suas necessidades: os clientes recebem um pack mensal com ração de qualidade e snacks e brinquedos personalizados, e o serviço inclui ainda um veterinária online. A equipa da startup é liderada por antigos gestores da Rocket Internet, da Farfetch e da Prozis e viu o negócio crescer 300% em 2018 e, atualmente, entrega mais de 40 toneladas de ração por mês.

“Estamos entusiasmados com a incrível capacidade de execução da equipa num mercado online com um crescimento muito rápido. O modelo de negócio é robusto com margens interessantes num negócio tipicamente de margens reduzidas, o que demonstra o excelente historial e a determinação dos empreendedores”, detalha Stephan Morais, managing general partner da Indico.