Indico Capital Partners assessorada pela Cuatrecasas

A Indico Capital Partners confiou à Cuatrecasas a assessoria jurídica para a constituição de um fundo de capital de risco com capital subscrito no montante de 46 milhões de euros, suportado por investidores de oito países.

A equipa da Cuatrecasas que prestou aconselhamento à sociedade gestora e ao fundo foi coordenada pelos sócios Vasco Bivar de Azevedo e Paulo Costa Martins, respetivamente das áreas de Societário e M&A e Financeiro Regulatório, e incluiu também as associadas Marta Costa Martins (Societário e M&A) e Joana Carrilho (Financeiro Regulatório).

Trata-se do maior fundo de capital de risco “early stage” independente baseado em Lisboa e tem por sócios fundadores são Stephan Morais, Ricardo Torgal (respectivamente antigo administrador executivo e antigo gestor de investimentos da Caixa Capital) e Cristina Fonseca (co-fundadora e acionista da Talkdesk).

O fundo tem como objetivo o investimento em startups globalmente escaláveis, nas suas fases de seed capital e rondas de investimento serie A, em particular aquelas com sede ou atividade em Portugal e, tendencialmente, na Península Ibérica. Com este foco geográfico, o fundo irá investir essencialmente em startups com atividade nas áreas de SaaS B2B (software as a service para empresas), inteligência artificial, fintech, cibersegurança, marketplaces e plataformas digitais B2C.

O initial closing do Fundo no valor de €41 milhões, foi anunciado no dia 11 de Janeiro, tendo o Fundo Europeu de Investimento (FEI), que é o principal investidor do Indico, sido acompanhado por 20 outros investidores individuais ou institucionais tais como a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), a Draper Spirit (fundo global de capital de risco cotado em bolsa e com sede no Reino Unido), fundos de pensões, instituições de ensino e investigação, gestores de património, particulares e diversos empreendedores focados em tecnologia.