Mestrado em gestão da Nova SBE é o 34.º melhor do mundo

O ranking internacional do The Economist para 2019 volta a contar com uma business school portuguesa. O mestrado em gestão da Nova Schoolof Business & Economics (Nova SBE) foi eleito o 34.ºmelhor do mundo e é o único a representar Portugal na lista.

A lista “avalia a performance dos mestrados em gestão das diferentes business schools do mundo de acordo com critérios de excelência do ensino, empregabilidade, reach e diversidade de recrutadores, línguas de ensino, entre muitos outros”, explica a Nova SBE em comunicado.

Esta não é a primeira vez que a escola de gestão está nas bocas do mundo. Em 2017, a Nova SBE ocupou, igualmente, a 34.ª posição da lista do The Economist com o seu “Master in International Management”, continuando “a assumir-se como a única business school de origem portuguesa a subir ao pódio no que diz respeito às melhores instituições de gestão ao nível mundial”.

“A Nova SBE e, estou certo que toda a sua comunidade, orgulha-se hoje deste resultado. A posição que ocupamos mostra que estamos no caminho certo, no de consolidação da nossa estratégia de internacionalização”, afirma Daniel Traça, dean da Nova SBE, citado em comunicado.

Para Rita Campos e Cunha, associate dean, pre-experience studies da Nova SBE, este mestrado tem como objetivo “preparar os líderes do futuro: com motivação para aprenderem sempre, com qualidades éticas e preocupação com as pessoas e os seus problemas reais”.

O curso foi criado em 2010 e destina-se a alunos nacionais e internacionais de qualquer área que pretendam ter formação em gestão. “É por este motivo que os programas incluem disciplinas centrais da área de gestão, mas também áreas de especialidade, cadeiras optativas e módulos de desenvolvimento profissional”, explica a universidade.