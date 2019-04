O Governo e as universidades portugueses estão a realizar uma campanha de charme junto das maiores comunidades emigrantes no estrangeiro para atrair lusodescendentes para as universidades portuguesas, acenando com um contingente especial que reserva 7% das vagas em qualquer curso para quem se candidate na primeira fase, avança o Diário de Notícias (acesso condicionado) na sua edição desta segunda-feira.

Segundo o jornal, Governo, universidades e politécnicos irão tentar captar novos estudantes no Luxemburgo, França, África do Sul, Alemanha, Bélgica, Estado Unidos e Suíça. Para tentar convencer os jovens lusodescendentes, o Executivo e as universidades tentam promover a ligação emocional ao país, mas também o mais baixo custo de vida em Portugal e a qualidade das universidades portuguesas.

O Governo tem promovido medidas para o regresso de emigrantes, para tentar combater a queda demográfica e algumas lacunas que já se começam a nota na força de trabalho. Uma dessas medidas é o programa Regressar, que cria um incentivo em IRS para os portugueses que tenham abandonado o país durante a crise e queiram agora voltar ao país.