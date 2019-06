O verão já chegou e, com ele, termina mais um ano letivo. Os estudantes têm agora cerca de três meses para fazer tudo aquilo que não conseguiram durante o período de aulas. Alguns escolhem descansar ao máximo, apanhar sol na praia e passar as noites nos festivais de verão, outros pensam em encontrar um trabalho que os ocupe durante estes meses, mas há também quem opte por manter a rotina e continue a frequentar a faculdade.

Para estes, que querem continuar a apostar na sua formação, independentemente da estação do ano, há várias possibilidades. Ainda que alguns cursos já estejam esgotados, ou já tenha terminado o prazo de candidatura, há universidades que ainda estão a aceitar inscrições às summer schools. Se esta for a sua opção, saiba quais as possibilidades ainda em aberto:

ISCTE Business School

A escola de verão do ISCTE oferece cursos com a duração de três semanas, entre o início de junho e meados de agosto. Neste momento, e ainda que alguns já tenham atingido o número máximo de alunos, há seis cursos com as candidaturas abertas. É o caso dos cursos em international financial management, fixed income markets e energy and environmental economics. Começam todos no dia 1 de julho e terminam a 20 de julho, sendo que os dois primeiros são durante o horário da manhã e o último no horário da tarde.

Posteriormente, a 22 de julho, começam novas formações. Ainda há vagas para os cursos em innovationandcreativityin marketing, international business, ambos no horário da manhã, e entrepreneurial marketing, este no horário da tarde.

Católica Porto Business School

As aulas da summer school da Católica Porto Business School têm início a 22 de julho e terminam no dia 2 de agosto. As candidaturas ainda estão abertas, mas apenas para um dos cursos. De acordo com a instituição, ainda se aceitam candidaturas para o curso em marketing trends. No final destas duas semanas de formação, os alunos têm um certificado com a atribuição de 4ECTS.

Nova School of Business and Economics

Já a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) ainda tem vagas para a summer school que organizou, pelo segundo ano consecutivo, em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O curso, que aborda a gestão e organização de um evento futebolístico, tem início no dia 22 de julho e termina a 2 de agosto.