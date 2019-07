A Chanel contratou a primeira Head of Diversity and Inclusion (diretora de diversidade e inclusão), uma tendência de outras marcas de luxo como a Gucci ou a Burberry — empenhadas em promover ambientes mais diversificados e inclusivos, noticia o Business of Fashion (acesso pago).

O cargo na empresa francesa vai ser ocupado por Fiona Pargeter, que desempenhava um cargo semelhante num banco suíço.

A Chanel afirma que os esforços pela diversidade e inclusão eram, até então, assumidos pelo departamento de People & Organization, mas a criação de um novo cargo serve para impulsionar esse trabalho. A nomeação da Pargeter é “um sinal do nosso compromisso e da sua importância para a Maison“, disse a empresa.

No mesmo artigo, são relembrados exemplos em que as marcas tiveram de lidar com reações negativas nas redes sociais. Foi o caso da Gucci, criticada após a venda de uma sweater por evocar o racismo, da Burberry, que teve uma modelo a desfilar com uma corda ao pescoço, na época associado a uma apologia ao suicídio, sem esquecer a Chanel, que recriou uma manifestação feminista num dos desfiles da marca.

As empresas desculparam-se e criaram novas iniciativas pela diversidade. A Chanel, além do cargo agora criado, tinha já em 2018 tornado público um relatório em que afirmava que “aumentar a inclusão e a diversidade também é uma oportunidade contínua para a Chanel” e referindo que continuariam concentrados “em novos programas para demonstrar o apreço por todos os aspetos da diversidade, incluindo a diversidade de pensamento, e promover uma cultura mais inclusiva e diversificada”.