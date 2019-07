Huawei vai apoiar formação de alunos no Técnico

A Huawei e o Instituto Superior Técnico (IST) assinaram um protocolo que visa apoiar a formação de estudantes de mestrado da área de Engenharia de Telecomunicações.

A empresa chinesa vai acompanhar alunos da área de telecomunicações no desenvolvimento das suas teses de mestrado e, por sua vez, os estudantes “vão ser integrados num ambiente de inovação e terão a oportunidade de conhecer e aprender com os profissionais altamente qualificados e experientes da Huawei, que apoiarão os alunos na preparação das teses e na abordagem aos desafios resultantes da convergência entre a informática e as telecomunicações”, referem em informação à imprensa.

“A proximidade à realidade empresarial, em particular junto de empresas de referência que apostam em Investigação & Desenvolvimento, é uma mais-valia que fornecemos aos nossos alunos, que desta forma adquirem competências diferenciadoras e ajustadas às necessidades do mercado. É neste contexto que estabelecemos esta parceria com a Huawei”, afirma Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico.

Para o CEO da Huawei em Portugal, Tony Li, “a assinatura deste protocolo reforça o compromisso da empresa com o país e com a formação de jovens talentos em Portugal. Parcerias desta natureza são essenciais, uma vez que potenciam as capacidades dos estudantes e a sua preparação para o mercado de trabalho. Além disso, através desta iniciativa, pretendemos promover a transferência de conhecimento e a sua aplicação para o desenvolvimento da sociedade”.