Os CTT fizeram uma parceria com o AliExpress, do Grupo AliBaba, para o Festival Global de Compras 11.11 de 2019 do AliExpress, o “Black Friday” da China, procurando repetir o sucesso alcançado no ano passado, quando foram recebidas em Portugal mais de 300 mil encomendas vindas daquele mercado asiático.

“Em 2018, foram recebidas encomendas de mais de 300 mil objetos no âmbito desta parceria, o dobro do inicialmente estimado”, referem os CTT. “A nível global, cerca de 180 mil comerciantes participaram no festival e os consumidores gastaram cerca de 30 mil milhões de euros durante as 24 horas em que decorrem as promoções em todo o mundo”, acrescenta.

Este ano, repete-se a parceria entre as duas empresas. “A renovação desta parceria deixa-nos muito satisfeitos e mostra bem a importância dos CTT no desenvolvimento do ecossistema de e-commerce nacional, num contexto de compras online cada vez mais globais”, diz Alberto Pimenta, diretor de e-Commerce dos CTT, em comunicado.

“A associação a um gigante de comércio eletrónico como o AliExpress permite às duas empresas dar a conhecer, de forma coordenada, as capacidades no âmbito das vendas na internet para todo o mundo, do lado da AliExpress, e das entregas à escala de todo o território nacional, do lado dos CTT”, remata o mesmo responsável.

Este ano, o AliExpress está a convidar parceiros locais no maior festival de compras do mundo, mostrando o compromisso do AliExpress em envolver PMEs e em criar valor nos mercados-chave onde opera.

O Festival Global de Compras 11.11, tem o seu dia forte a 11 de novembro (11.11), o chamado “Singles Day”, onde os comportamentos de compra dos chineses, hoje alargada à escala mundial, são semelhantes ao “Black Friday”. Na última década o evento evoluiu e tornou-se no maior evento de compras de 24 horas do mundo, ultrapassando as vendas da Black Friday e da Cyber Monday em conjunto.

“Pode aceder a www.ctt.pt e ter acesso ao site do AliExpress onde já estão anunciadas as campanhas promocionais que se verificarão nas compras que ocorram no dia do festival em 11 novembro, mantendo-se o site disponível para continuar a realizar as suas compras até dia 3 de dezembro”, nota a empresa de correios.