Na segunda-feira, a lotação da Altice Arena esgotou com milhares de pessoas que quiseram assistir à abertura do Web Summit 2019, a quarta edição do evento em Portugal. Hoje, terça-feira, é o segundo dia de evento. Estão previstas novidades sobre o Brexit, pela voz de Michel Barnier, o negociador-chefe União Europeia, sobre a Libra, a criptomoeda do Facebook, e até sobre o 5G. Acompanhe aqui os principais momentos, em tempo real.