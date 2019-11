Novabase dispara em bolsa com venda de negócio à Vinci

A Novabase está a ser a estrela numa sessão positiva na bolsa nacional. A tecnológica portuguesa regista uma valorização de mais de 10% depois de anunciar que vendeu a subsidiária Novabase Digital, responsável pelo negócio de Governo, Transportes e Energia, à Vinci por um valor de 33 milhões de euros.

Os títulos da tecnológica seguem a valorizar 11,55% para os 2,80 euros. É uma forte subida, que leva as ações para máximos do final de julho, suportada por um forte volume negociado. Trocaram de mãos mais de 27 mil títulos, gerando uma liquidez de mais de 73 mil euros que compara com a média diária de 33 mil euros nos últimos 12 meses.

Novabase brilha em Lisboa

Os investidores estão a reagir positivamente ao facto de a Novabase ter celebrado, “juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting, um contrato de venda, à VINCI Energies Portugal, do seu negócio de “Application and Data Analytics” para os setores de Governo, Transportes e Energia”.

Esta operação, comunicada à CMVM, vai acontecer por 33 milhões de euros, valor que será pago na data de concretização da transação, refere o comunicado, mas que estará sujeito a ajustamentos. “A este valor pode acrescer um potencial earn-out de três milhões de euros, dependente da performance final do Negócio GTE que se vier a verificar no ano de 2019″.

Este negócio de Governo, Transportes e Energia emprega atualmente perto de 400 colaboradores e representou uma faturação de 35 milhões de euros no ano passado para a Novabase.