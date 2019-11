Novabase vende subsidiária à Vinci por 33 milhões

A Novabase vendeu à Vinci Energies Portugal a subsidiária indireta Novabase Digital, responsável pelo negócio de Governo, transportes e energia. O negócio, que deverá ficar concluído nos próximos meses, vai ser fechado por 33 milhões de euros, anunciou a empresa esta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Novabase (…) celebrou hoje, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting, um contrato de venda, à VINCI Energies Portugal, do seu negócio de “Application and Data Analytics” para os setores de Governo, Transportes e Energia“, refere o documento.

Esta venda aconteceu através da “alienação das ações representativas da totalidade do capital social de uma subsidiária indireta Novabase Digital, bem como da transferência do valor económico e de colaboradores afetos ao Negócio GTE que se encontram noutras sociedades do Grupo”.

O negócio ficará fechado “nos próximos meses” e está sujeito à “verificação de um conjunto de condições suspensivas habituais neste tipo de operações, incluindo a não oposição da Autoridade da Concorrência”.

A operação vai acontecer por 33 milhões de euros, valor que será pago na data de concretização da transação, refere o comunicado, mas que estará sujeito a ajustamentos. “A este valor pode acrescer um potencial earn-out de três milhões de euros, dependente da performance final do Negócio GTE que se vier a verificar no ano de 2019″.

Este negócio de Governo, Transportes e Energia emprega atualmente perto de 400 colaboradores e representou uma faturação de 35 milhões de euros no ano passado para a Novabase.

“É com muita confiança no futuro que comunicamos a venda deste ativo à Vinci Energies. Para a Novabase, esta operação permitirá acelerar a execução da sua estratégia, libertando recursos importantes para os investimentos que pretendemos fazer e para honrar os compromissos que estabelecemos com com os nossos acionistas, recentemente apresentados ao mercado “, diz João Nuno Bento, CEO da Novabase, citado em comunicado.