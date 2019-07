Os números e sobretudo as ideias dadas a conhecer pela Novabase esta quinta-feira estão a ser muito bem recebidos pelo mercado, com a ação da empresa a valorizar perto de 12% ao início da manhã, para 2,66 euros, tendo chegado mesmo a superar os 15% nos primeiros minutos de negociação.

A tecnológica aumentou os lucros para 1,6 milhões de euros no primeiro semestre do ano e não só deu a conhecer o seu plano estratégico, como a intenção de recomprar títulos e criar stock options. E os investidores gostaram do que viram.

A Novabase explicou que para o futuro quer aumentar o foco nos negócios de próxima geração, como a Internet of Things e Inteligência Artificial, além de ter decidido avançar com mudanças a nível da própria gestão, no capital social e na remuneração tanto dos administradores e colaboradores como dos acionistas.

A empresa vai convocar uma AG para colocar a votação o novo plano estratégico, incluindo a intenção de deixar de distribuir 30% dos lucros em dividendos, como até aqui. “Com a presente alteração, pretende-se garantir flexibilidade para otimizar a alocação dos recursos financeiros disponíveis, ao serviço das iniciativas do Update Estratégico 2019+”, que dá especial destaque ao Next-Gen, negócio dos serviços e tecnologias da informação da empresa portuguesa.

A Novabase pretende ainda realizar uma redução de capital em 4.396.195,16 euros, com a atribuição aos acionistas de 0,14 euros por ação — equivalente a 50 cêntimos por cada ação — para depois aumentar o capital “por incorporação de prémios de emissão” no montante de 43.333.923,72 euros.

A empresa explica que “após estas operações, o capital social da Novabase será fixado em 54.638.425,56 euros“. As ações passam a ter um valor nominal de 1,74 euros, sendo que a parte do capital que está dispersa em bolsa está a cotar no PSI Geral a valer 2,37 euros.

Na AG, ainda será questionado aos acionistas se aprovam um programa de recompra de ações próprias no montante de dez milhões de euros. Em cima da mesa está, finalmente, também uma proposta de plano de stock options, dirigido a membros do Conselho de Administração da Novabase e colaboradores da Novabase ou de outras sociedades do Grupo Novabase, tendo por objeto até 10% do atual capital.