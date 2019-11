Uber lança trotinetas elétricas Jump em Lisboa

A Uber vai lançar o serviço de trotinetas elétricas da Jump em Lisboa. O anúncio foi feito pelo Chief Product Officer da empresa, Manik Gupta, a partir do palco principal do Web Summit. O serviço vai arrancar com 200 trotinetas numa primeira fase e com preços mais competitivos do que a média do mercado nacional.

A primeira viagem é gratuita e as restantes custam 20 cêntimos por minuto, sem custo de desbloqueio. O valor contrasta com os preços praticados por algumas das empresas concorrentes, que cobram um 50 cêntimos pelo desbloqueio mais 15 cêntimos por minuto de utilização.

“Reforçando o compromisso com a cidade e os seus habitantes, na zona central da cidade, onde existem estacionamentos de bicicletas e trotinetas em cada quarteirão, o estacionamento será obrigatório nesses locais”, explicou fonte oficial da empresa, num comunicado enviado após o anúncio.

(Notícia em atualização)