AXA desiste de experiência baseada em blockchain

A AXA, uma das primeiras a recorrer ao blockchain e que integra o consórcio B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative), lançou o fizzy há dois anos e o objetivo era promover a automação, a transparência e a confiança do consumidor.

Na página atual do produto pode ler-se “Sorry, but the fizzy experience is over”, assegurando que as apólices já contratadas continuam válidas, e assegurando que a equipa vai continuar em frente.

A tecnologia, utilizando a criptomoeda Ether, tinha permitido criar o produto fizzy destinado a atrasos e cancelamentos de voos. Ao fim de duas horas para além da hora marcada, a indemnização era paga ao segurado de forma automática por débito em conta, sem necessidade de reclamação.

No entanto “o interesse da indústria da aviação/viagens por esta solução não foi suficientemente forte” e daí a decisão de terminar o projeto, afirmou o responsável do projeto, Laurent Benichou, num comentário publicado no LinkedIn.

“É certamente triste, mas esta é uma verdade da inovação: alguns projetos fazem o seu caminho no mercado, outros não”, escreveu o responsável.

Apesar deste insucesso a seguradora considera que aprendeu com projeto e a equipa envolvida no fizzy vai manter-se ativa nesta área das “criptosoluções” e na proteção das pessoas.