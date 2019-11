Allianz e Microsoft juntam-se para transformar os seguros

A Allianz e a Microsoft anunciaram uma parceria estratégica focada na transformação digital do setor de seguros. O objetivo é facilitar processos e criar uma melhor experiência para as companhias de seguros e os seus clientes.

Num comunicado publicado no seu site, a Microsoft afirma que fará uma parceria com a Syncier, a insurtech B2B2X fundada pela Allianz, para oferecer soluções personalizadas de plataforma de seguros e serviços.

Na prática, a Allianz transferirá as partes principais da sua plataforma global de seguros Allianz Business System (ABS) para a nuvem Azure da Microsoft e partes de código aberto do núcleo da solução para melhorar e expandir os recursos.

A Syncier oferecerá uma versão configurável da solução chamada ABS Enterprise Edition aos fornecedores de seguros como um serviço, permitindo que “beneficiem de uma das plataformas de seguros mais avançadas e abrangentes do setor, reduzindo custos e centralizando a gestão do seu portfólio de seguros”.

“A parceria com a Microsoft e o aproveitamento da plataforma de nuvem segura e confiável do Azure vão apoiar-nos na digitalização do setor de seguros“, disse Christof Mascher, COO e membro do conselho de administração da Allianz SE.

Para Jean-Philippe Courtois, vice-presidente executivo e presidente de vendas globais da Microsoft, as duas empresas “estão a propor uma solução que combina o profundo conhecimento da Allianz do setor de seguros com a confiável plataforma de nuvem Azure da Microsoft”.