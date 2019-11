Conferência anual da APS vai debater envelhecimento

A APS – Associação Portuguesa de Seguradores vai realizar a sua conferência anual no próximo dia 5 de dezembro em Lisboa. O tema deste ano é “Idade nunca vem só: como responder aos desafios da vida” e reúne especialistas que vão debater o envelhecimento sobre vários aspetos.

A abertura cabe a José Galamba de Oliveira, presidente da APS e Margarida Corrêa de Aguiar, presidente da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, encerrará a conferência que será seguida, no mesmo espaço, pela gravação do programa televisivo “Governo Sombra”.

O primeiro painel aborda “A ciência médica face ao desafio do envelhecimento” e terá a participação de Luisa Lopes e Sérgio Dias, ambos Investigadores do Instituto de Medicina Molecular (iMM) e Professores na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

“A economia do envelhecimento” ocupará o painel seguinte, contando com intervenções de Judite Gonçalves, Professora e Membro do Centro de Conhecimento de Economia e Gestão da Saúde na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e Amílcar Moreira, Investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Um terceiro painel foi designado “O que significa envelhecer?” e vai tratar aspetos sociais do envelhecimento com Alexandre Quintanilha, Professor, Investigador e Deputado, Isabel Vaz, CEO do grupo Luz Saúde e Maria Amélia Cupertino de Miranda, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.

Na ocasião será ainda anunciada a equipa vencedora do iniciativa “Os desafios do envelhecimento vistos pelos jovens” promovido pela SDUL – Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa (SDUL).