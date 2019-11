Zurich quer crescer 14% no lucro operacional até 2022

Alcançar um lucro operacional após impostos, nos próximos três anos, superior a 14% sobre ativo líquido, é um dos objetivos da Zurich. No recente “investor day” a seguradora anunciou objetivos financeiros ambiciosos para o período entre 2020-2022.

Entre os objetivos está também um crescimento no lucro por ação de, pelo menos, 5% ao ano durante o mesmo período. O plano pretende manter inalterada a política de dividendos, tendo como meta um índice de pagamento de cerca de 75% do lucro líquido atribuível aos acionistas, refletindo o desenvolvimento sustentável dos lucros.

Marco Greco, CEO do grupo, afirmou que o desempenho nos últimos três anos mostra a estratégia “tem funcionado”. O rápido crescimento “reflete-se num retorno total para os acionistas de 96% desde o início de 2016. A Zurich está mais ágil e eficiente e fortalecemos as bases para o nosso sucesso a longo prazo”, disse.

“Aprofundámos o nosso foco no cliente e no envolvimento dos colaboradores, auscultando as suas necessidades através de inquéritos regulares e personalizados. Capacitamos os colaboradores para promover mudanças e conferimos à nossa geração mais jovem uma voz mais forte na formação de nossa cultura e programas inovadores, como o Zurich Innovation Championship para startups. A satisfação dos colaboradores aumentou nos últimos três anos”, referiu o CEO.

Numa informação disponibilizada no seu site a Zurich afirma que o setor de seguros está a passar por uma grande transformação e a companhia se está a preparar um futuro focado em serviços. Depois de simplificar suas operações, o Grupo mudará seu foco e investimentos para aplicações e produtos que melhorarão a experiência do cliente.

Entre as novas ofertas que a Zurich propõe estão serviços inteligentes para proteção comercial e residencial, programas de saúde e bem-estar e seguro de viagem que mantém os clientes fora de perigo.

As informações de dados estão a ajudar cada vez mais a Zurich “a identificar as necessidades dos clientes e a evitar incidentes, expandindo a proteção tradicional oferecida pelo seguro”.

O grupo Zurich é uma das seguradoras líder que opera em mercados globais e locais. Fundado em 1872, o grupo Zurich tem sede na cidade com o mesmo nome, na Suíça, e conta com cerca de 55 mil colaboradores, oferecendo uma ampla gama de seguros e serviços Vida e Não-Vida.