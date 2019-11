Criar valor para o Multirriscos de Comércio e Serviços

Se por um lado, a standardização da oferta permite ao consumidor comparar de forma rápida as várias opções disponíveis, por outro lado a sua escolha é influenciada em grande medida por uma variável: o preço.

À variável Preço podemos acrescentar outras igualmente importantes, como por exemplo, o nível de serviço prestado pelo Segurador, o rácio de Solvência do Segurador, a lealdade à marca, o poder negocial do cliente perante o Segurador, entre outras. Contudo, na hora da escolha, o fator Preço é determinante.

Como oferecer um seguro de Danos Patrimoniais diminuindo o foco na variável preço?

Foi este o desafio que abraçámos quando lançámos o produto Espaços – Seguro de Danos Patrimoniais para Comércio e Serviços. O Seguro de Multirriscos é um seguro tradicional e que ao longo dos anos conquistou o seu espaço no mercado, oferecendo ao consumidor um conjunto de garantias abrangentes para os mais diversos imprevistos.

Tratando-se de um produto com um amplo âmbito de cobertura, propor uma solução diferenciadora neste contexto só poderia ser pela via da inovação incremental, isto é, identificando as lacunas existentes na oferta tradicional e propor soluções alternativas.

Se há variáveis intangíveis e de difícil perceção para o consumidor, como por exemplo o nível de serviço que prestamos em caso de sinistro. Também existem outras mais objetivas, como por exemplo o âmbito de cobertura oferecido pela Apólice.

O Espaços é um seguro de Danos Materiais do tipo All Risks (todos os riscos), inovador neste segmento de mercado, que amplia largamente a cobertura quando comparado com a oferta do mercado tradicional. Adicionalmente, elimina algumas das tradicionais limitações e exclusões do ramo de multirriscos.

A oferta de um produto inovador num contexto de mercado tradicional permite aos nossos parceiros de negócio vender Cobertura ao invés de vender o preço mais baixo, criando assim, valor para o consumidor.

Por Frederico Gonçalves, subscritor de Patrimoniais