Aon nega ligação a associação do príncipe André

A seguradora Aon esclareceu que nunca foi parceira do programa Pitch@Palace, uma associação fundada pelo príncipe André, membro da família real britânica que tem sido criticado pelas suas ligações ao bilionário norte-americano Jeffrey Epstein.

A Aon “não é nem nunca foi parceira do Pitch@Palace e por esse motivo pediu que o seu logotipo fosse retirado do site do programa”, esclareceu a empresa. Esta posição surge numa altura em que são cada vez mais as instituições e empresas que pretendem deixar de colaborar com a associação.

A Pitch@Palace é uma associação que apoia empreendedores e start-ups. Após a entrevista do príncipe ao programa da Newsnight, da BBC, e onde não se demarcou de Epstein, acusado de tráfico sexual e abuso de menores e que foi encontrado morto na prisão, a associação tem vindo a perder apoios.

O Standard Chartered, a AstraZeneca, a KPMG e três universidades australianas são alguns exemplos de empresas e instituições que acabaram ou pretendem acabar a sua ligação à Pitch@Palace.

A entrevista, intitulada “Prince Andrew & the Epstein Scandal: The Newsnight Interview” centrou-se nas ligações do príncipe André a Epstein. Afirmou que nunca suspeitou do comportamento criminoso do bilionário norte-americano e refutou as acusações de uma mulher, alegadamente recrutada por Epstein, que afirma ter sido forçada a ter relações sexuais com o príncipe quando tinha 17 anos.