Aviva vai manter negócios em Singapura e na China

A seguradora britânica Aviva pôs fim aos rumores que circulavam nos media e anunciou no seu site que vai manter os seus negócios em Singapura e na China.

A Aviva afirma que “as unidades de negócios Singapura e na China apresentaram crescimento de dois dígitos no lucro operacional em 2018 e estão a atingir retornos atraentes”. A seguradora espera receber dividendos destas operações em 2019. O negócio na Ásia obteve 152 milhões de libras de lucro no primeiro semestre do ano, quase 10% do total dos resultados do grupo.

Esta posição põe fim a notícias sobre a existência de várias seguradoras interessadas em comprar estas operações da Aviva na Ásia. Em relação a Singapura a companhia afirma que “após uma análise minuciosa das opções para o negócio neste país, incluindo a procura de ofertas para o negócio, a Aviva concluiu que o melhor valor para os acionistas será alcançado mantendo a empresa”.

A Aviva afirma que continua a explorar “opções estratégicas para as suas operações em Hong Kong, Vietname e Indonésia e com os seus respetivos parceiros em cada país”.

A Aviva tem sede em Londres e resultou da fusão, em 2000, da GGU plc e da Norwich Union.