Fidelidade com mais duas agências em Angola

A Fidelidade Seguros, presente em Angola desde 2011, abriu mais duas agências no país, nas cidades do Kuito e do Huambo. Esta última está instalada no supermercado Shoprite, com o qual a seguradora tem um protocolo.

No âmbito deste protocolo a Fidelidade tem aberto um conjunto de lojas dentro das instalações desta cadeia de distribuição alimentar, disse ao jornal angolano Mercado o diretor de marketing e comunicação da Fidelidade Angola, Paulo Edra.

Citado no jornal o mesmo interlocutor afirmou que a entrada em funcionamento das duas agências está inserida no programa de expansão da seguradora a nível nacional. Serão comercializados todo o tipo de produtos que a Fidelidade Angola disponibiliza aos seus clientes.

De acordo com o mesmo responsável as instalações vão também servir de apoio aos parceiros, nomeadamente mediadores e corretores, com atividade comercial ou presença física nessas duas regiões do País, tendo em vista o reforço e a notoriedade da marca.

Segundo o jornal, a Fidelidade conta com mais de 80 mil clientes em Angola. Possui cerca de 20 lojas próprias e seis com parceiros. A seguradora abriu a sua primeira agência no país em Luanda, em 2013. No ano seguinte abriu a primeira loja na capital e em 2015 inaugurou a loja de Benguela.