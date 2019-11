Fãs de boxe perdem em tribunal o processo combate do século

Quatro anos depois de um combate de boxe apelidado de “luta do século” entre Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao, um tribunal do EUA decidiu que um grupo de fãs, que sentiu enganado, não pode continuar com a ação judicial.

O caso teve início depois do combate entre os dois pugilistas, realizado em 2015. Apesar da expectativa criada e das receitas arrecadadas – só em pay per view foram contabilizadas receitas de 410 milhões de dólares – os especialistas consideraram o combate uma desilusão. Mais tarde foi divulgado que Pacquaio combateu lesionado.

Um grupo de fãs que pagaram para ver o combate na televisão sentiu-se enganado e avançou com uma ação em tribunal onde, no banco dos réus, estavam várias empresas, entre as quais a HBO que, juntamente com a Showtime, transmitiram em direto o evento.

Agora, conta a Reuters, um tribunal dos EUA decidiu que os queixosos não podem prosseguir com a ação judicial pois “conseguiram o que pagaram” quando os dois pugilistas subiram ao ringue, em Las Vegas, em maio de 2015.

A juíza considerou que os queixosos não tiveram quaisquer prejuízos pelo facto de Pacquiao não ter revelado uma lesão no ombro direito que já tinha há quatro semanas e antes do combate.

Se o caso prosseguisse nas instâncias judiciais poderia ter consequências nos desportos profissionais já que seria exigido que os atletas divulgassem antecipadamente as suas lesões, facto que os adversários poderiam usar em seu proveito, disse a juíza.

“Embora o combate possa não ter correspondido às expectativas, a lesão de Pacquiao não o impediu de disputar os 12 “rounds”, afirmou. Portanto, os queixosos “conseguiram o que pagaram: um combate regulamentar completo entre duas lendas do boxe”.