Até 2030 mais de metade dos professores vai reformar-se

Mais de metade dos atuais professores do quadro, poderão reformar-se até 2030, tendo em conta que 52,9% têm 50 ou mais anos de idade. Tendo em conta este cenário, deveria ser acautelada uma eventual escassez, alerta o Conselho Nacional de Educação (CNE), num estudo feito a pedido do Parlamento.

O cenário é agravado pelo facto de que só 1,1% dos atuais professores têm menos de 35 anos, bem como pela tendência de redução registada nos alunos inscritos nas áreas de formação para a docência, cujo número caiu para metade nos últimos cinco anos, de acordo com o estudo citado pelo Público (acesso pago).

Apesar do aviso, a situação só é preocupante “se não formos capazes de fazer o planeamento necessário para que tenhamos professores em número suficiente nessa data”, aponta Maria Emília Brederode Santos, presidente do órgão consultivo, em declarações ao jornal diário.

Este contexto está a ser acompanhado pelo Governo, que está a “analisar, com detalhe, as necessidades de substituição de professores por via de aposentação, para identificar necessidades por grupo de recrutamento e por região”, adiantou fonte do gabinete do ministro da Educação.

O ministério irá também “mapear necessidades relativas à formação inicial de professores, avaliando os modelos existentes desta mesma formação inicial”, num trabalho “conjunto com as instituições de ensino superior com responsabilidades na formação de professores”.