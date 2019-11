Intervenção da AEP ajuda a diversificar mercados

Consciente do papel que a internacionalização tem junto do tecido empresarial português, desde 1990 que a AEP canaliza os seus esforços, de uma forma sistemática, na realização de diversas ações de internacionalização.

Nesta área, a intervenção da AEP assenta em três conceitos-base: credibilidade junto das entidades oficiais portuguesas com as quais mantém um estreito relacionamento (Ministério da Economia, AICEP, IAPMEI, Embaixadas, entre outras), reconhecimento junto das entidades oficiais e das associações estrangeiras com as quais trabalha e fidelização das empresas portuguesas e das empresas locais em cada um dos mercados externos por onde passa.

A tipologia assenta em ações de promoção externa (missões empresariais setoriais ou multissetoriais), participações coletivas em feiras internacionais, mostras temporárias de produtos (market weeks), mostras permanentes de produtos (showrooms), acolhimento de missões e parcerias estratégicas internacionais, realização de estudos setoriais e de mercado, serviços de informação e divulgação e consultoria para a internacionalização.

Através do projeto BOW, a AEP tem contribuído para reforçar a competitividade da economia nacional, através do reforço da qualificação para a internacionalização das PME portuguesas.

Individualmente ou através de parcerias com outras entidades, a AEP já organizou um total de 538 ações (missões empresariais/feiras/market weeks), em 28 mercados diferentes, e apoiou 6 443 empresas portuguesas.

No BOW 2016/2017, a AEP promoveu 47 ações de internacionalização em 29 mercados. Em 2017/2018 desenvolveu 42 ações em 36 mercados e para o período 2018/2020, o projeto é composto por um calendário de 70 ações, que envolvem 51 mercados.