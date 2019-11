Roubo de jóias leva seguradora a oferecer recompensa

A Jewelers Mutual Insurance Co. está a oferecer uma recompensa de 50.000 dólares por informações sobre um assaltante que, no dia de Halloween, roubou um milhão de dólares em jóias em Maui, no Havai.

A seguradora também se oferece para pagar 10% do custo de qualquer um dos objetos recuperados através da informação prestada. Segundo a imprensa local o assalto ocorreu perto da hora do almoço e foi executado por um homem que usava roupa preta e empunhava uma pistola semiautomática.

A polícia divulgou imagens do assaltante e de algumas peças roubadas. O assaltante levou três jóias: um diamante rosa avaliado em 240 mil dólares, uns brincos de diamantes de 378 mil dólares e um diamante cor de rosa claro com um valor de 450 mil dólares.

Fundada em 1913, a seguradora norte-americana Jewelers Mutual Insurance Co. é especializada na área da joalharia, tendo sido criada por joalheiros. O nome surgiu quando 115 membros da Associação de Joalheiros do Wisconsin, nos EUA, se juntaram para encontrar seguros com preços acessíveis para o setor.