Seguro agrícola: Indemnizações de 2 mil milhões em Espanha

Desde 2017 até este momento o volume de indemnizações pago pelo seguro agrícola em Espanha é superior a 2000 milhões de euros. Os números foram divulgados numa nota do Conselho de Ministros espanhol que dá conta da aprovação do aumento do crédito para a execução do plano de seguros agrários, em 2019.

O governo espanhol considera que a importância e a utilidade do seguro agrícola ficou bem patente em 2017 e em 2018, anos de “extraordinária sinistralidade” no sector agrícola onde o valor das indemnizações pagas aos afetados superaram os 700 milhões de euros. Nestas situações o seguro agrícola “respondeu de forma satisfatória” permitindo a viabilidade económica de muitas explorações agrárias.

Na sexta-feira o conselho de ministros do governo em exercício em Espanha anunciou um aumento de 33,47 milhões de euros no limite máximo de despesa previsto no convénio assinado entre a Entidade Estatal de Seguros Agrícolas (ENESA) e o Agrupamento Espanhol de Seguros Agrícolas Combinados (Agroseguro).

Com esta verba, o valor total disponível para a execução dos planos de seguros agrícolas combinados, no exercício de 2019, é de 244,7 milhões de euros.

O convénio tem como principais objetivos facilitar a execução do 40º plano de seguros combinados, definir os procedimentos para a liquidação das subvenções previstas no plano e em planos anteriores e regular outras ações de cooperação entre ambas as entidades.