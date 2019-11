Swiss Re investe 300 milhões por ano em ideias tecnológicas

A Swiss Re investe cerca de 300 milhões de dólares por ano em projetos tecnológicos relevantes e tem em curso 80 programa de investigação e desenvolvimento.

Estes dados foram revelados na segunda-feira, no Investor’s Day, onde foi apresentada a nova estratégia, com a área dos resseguros a manter-se como a principal unidade do grupo. A Swiss Re pretende também “monetizar” as suas capacidades na área de investigação e desenvolvimento, consolidando a sua posição de liderança no conhecimento de riscos.

A nova estratégia da resseguradora apoia-se em objetivos concretos e prioridades na gestão de capital, focada no cliente, no conhecimento de riscos e no fortalecimento do capital. Em áreas como a “Não Vida” a rentabilidade mantém-se sólida apesar das consequências das catástrofes naturais. No segmento de Vida e Saúde as receitas assentam da “diversificação global e num forte crescimento na Ásia”.

O CEO do grupo, Christian Mumenthaler, afirmou que a estratégia da Swiss Re se foca “em diversificar o acesso a grupos de risco aproveitando o conhecimento de riscos, o acesso exclusivo ao cliente e a robustez do capital”.

Com sede na Suíça, a Swiss Re é um dos principais grupos mundiais na área dos resseguros. Foi fundado em 1863 e opera através de uma rede que está presente em 80 países.