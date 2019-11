As famílias portuguesas estão, a nível europeu, entre as que viram a fatura com as despesas da casa aumentar mais na última década. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, nesta quarta-feira, Portugal ocupa a terceira posição nesse ranking de subidas, apenas atrás da Finlândia e da Holanda.

De acordo com o gabinete europeu de estatísticas, as despesas domésticas das famílias portuguesas — incluindo casa, água, eletricidade e outros combustíveis — cresceram 2,7% pontos percentuais, entre 2008 e 2018. Portugal está assim atrás apenas a Finlândia e da Holanda, onde os encargos com este tipo de despesas aumentaram 4,8% e 3,1%, respetivamente, na Europa.

Apesar desse aumento, a nível europeu, as famílias portuguesas continuam a ser das que dedicam uma fatia mais baixa dos respetivos orçamentos aos encargos com a casa. No final de 2018 correspondiam a 17,6% do orçamento — o quinto peso mais baixo da União Europeia — e envolvendo um valor global de cerca de 24,66 mil milhões de euros.

Peso das despesas com a casa nos diferentes países da UE em 2018

Fonte: Eurostat | Dados sobre a Grécia são relativos a 2017

O valor nacional compara ainda com uma proporção média de 24% dos orçamentos a nível europeu, onde de forma agregada as despesas domésticas ascenderam no ano passado a 2,1 biliões de euros, ou o equivalente a 13% do Produto Interno Bruto Europeu.

No grosso das despesas das famílias, os encargos com a casa são os que mais pesam, à frente da alimentação e bebidas não alcoólicas (16,4%), dos transportes (13,4%) e dos gastos com restaurantes e hotéis (13,2%).

(Notícia atualizada às 11h00)