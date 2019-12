Aon compra plataforma digital CoverWallet

A Aon plc, corretora britânica de serviços profissionais nos seguros de risco, reforma e saúde, anunciou a aquisição da CoverWallet, uma plataforma tecnológica que otimiza as soluções disponíveis no mercado online de seguros reduzindo os custos associados às carteiras das pequenas e médias empresas (PME).

Em comunicado divulgado no seu website, a multinacional britânica assume que esta insurtech lidera a “reinvenção” do mercado de seguros comerciais. A multinacional britânica não revelou os montantes envolvidos na transação e espera que a operação fique concluída nos primeiros meses do próximo ano.

A cultura de inovação das insurtechs é, segundo a empresa, transformar o panorama segurador e melhorar a experiência digital das empresas na contratação de seguros.

Em declarações publicadas no semanário Expresso, Pedro Penalva, CEO da Aon Portugal, considera a CoverWallet como “uma solução revolucionária que muda radicalmente os modelos tradicionais de distribuição e interação da indústria com os clientes”.

A CoverWallet, sediada em Nova Iorque, foi lançada em 2016, apoiada com um financiamento de 40 milhões de dólares de um grupo de investidores institucionais entre os quais o Zurich Insurance Group, a Union Square Ventures, Two Sigma e a Index Ventures.

A Aon plc fechou o ano 2018 com um volume de negócios de 10,8 mil milhões de dólares (um acréscimo de 8% face ao ano anterior) e emprega cerca de 50 mil pessoas em 120 países.