Gallagher conclui acordo para deter 100% da Capsicum Re

A Capsicum Re, uma corretora de resseguros com oferta integrada de serviços, está prestes a ficar sob controlo integral da AJG-Arthur J. Gallagher (Gallagher), anunciaram as empresas depois de concluído um acordo de princípio com os termos da operação.

A Capsicum Reinsurance Brokers LLP (Capsicum Re) nasceu em 2013, como uma joint-venture, entre a Gallagher e os especialistas Grahame Chilton e Rupert Swallow.

Desde então ficou acordado que a Gallagher teria a possibilidade de negociar um reforço da participação podendo adquirir até 100% do capital da corretora de resseguros.

Os termos acordados na semana passada não estabelecem um prazo para o fim das negociações exclusivas. Por outro lado, quaisquer acordos que resultem do processo estarão sujeitos a aprovação dos reguladores.

A corretora Costa Duarte é a representante exclusiva da Gallagher em Portugal.