Mediadores angolanos querem mais quota de mercado

Os mediadores de seguros de Angola manifestaram a intenção de aumentar o nível da atividade seguradora no país, cuja atual taxa está “estimada em 1%”.

Segundo o diretor geral da Royal Seguros Angola, Edgar Massala, a taxa da atividade seguradora no país regista “números baixos”, na ordem de 1%, e os operadores do setor ficariam satisfeitos com “4% ou 5%”, estando prevista a formação de 2.000 jovens para inverter o quadro.

“Quanto à taxa de penetração ainda encontramos números baixos, acreditamos que em colaboração com a Associação dos Mediadores de Seguros de Angola (AMSA) e com o esforço que pretendemos fazer em relação à nossa escola de mediação que vai formar 2.000 jovens nos próximos 12 meses podemos alterar os números atuais”, afirmou.

Capacitar os agentes de distribuição e mediadores de seguros, promover a atividade seguradora em Angola e aumentar o nível da atividade seguradora em Angola são alguns dos objetivos da associação.

O presidente da AMSA, Celestino Pelé, u assumiu que a crise económica, financeira e cambial que se regista no país teve “reflexos negativos” na atividade seguradora.

“O mercado nessa altura também sofre e não há mercado segurador que possa desenvolver sem economia, porque o mercado segurador protege os bens patrimoniais e não patrimoniais e as pessoas só terão esses bens se tiverem meios financeiros”, apontou.