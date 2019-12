Activo Bank aposta em seguro de viagem ON/OFF

O ActivoBank passou a disponibilizar um seguro internacional flexível, de valor fixo, que pode ser ativado ou desativado em qualquer momento, com apenas um toque.

Este produto designado ON/OFF, está apenas disponível através de uma App, e é formalizado com uma única subscrição, sem custos, gerando uma apólice com duração de três anos.

Esta apólice fica à disposição do cliente, que pode ativá-la e desativá-la sempre que quiser, sendo cobrados apenas os dias em que o seguro está ativo. Permite ainda do segurado uma total liberdade na gestão do seu seguro e torna possível uma ativação imediata, mesmo em cima da hora da viagem.

Para além da facilidade de ativação, o ON/OFF distingue-se também pela abrangência das coberturas, que incluem bagagem e desportos de neve – âmbitos habitualmente considerados extras.

Todas estas vantagens são extensíveis até mais seis pessoas, sem restrições de laços familiares, que podem ser adicionadas pelo segurado durante a viagem.

O ON/OFF tem o custo diário de apenas 1,25 euros por pessoa, com um limite de 15 milhões de euros em coberturas e uma franquia de 75 euros por sinistro reportado.

Este seguro, desenvolvido em parceria com a Ocidental, seguradora do Grupo Ageas Portugal, representa, segundo o banco um produto de uso simplificado, “com preços competitivos, pensados para Clientes ativos, que não têm tempo a perder”.