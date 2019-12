CNP Assurance adere à Aliança Net-Zero em defesa do clima

A CNP Assurances, seguradora de referência participada pelo Estado francês, acaba de aderir à Net-Zero Asset Owner Alliance, reforçando o compromisso com a neutralidade carbónica da sua carteira de investimentos até 2050.

Visando prosseguir os objetivos de transição ambiental e redução das emissões líquidas de gases com efeito-de-estufa em linha com as metas do designado Acordo de Paris, a Net-Zero Asset Owner Alliance foi lançada no quadro da última cimeira das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, realizada no passado mês de setembro, em Nova Iorque.

No entanto, a CNP tinha já em desenvolvimento uma estratégia própria contra o aquecimento global, definindo metas específicas para tornar a sua carteira de investimentos mais “verde”.

A recém-criada Aliança Net-Zero desafia os seus membros a contribuírem para o esforço de descarbonização da economia global e o combate às alterações climáticas. Neste quadro, a meta assumida por cada instituição aderente é a neutralidade carbónica de todos investimentos em 2050.

As seguradoras CNP Assurances, SwissRe, Aviva, Allianz, AXA, Nordea e Zurich estão entre os membros atuais da Aliança.