Descentralizar a gestão de RH: para quê?

As organizações desenvolvem-se como sistemas abertos. Elas crescem e amadurecem em profunda interação com o contexto económico, político e sociocultural que as envolve. Na origem deste fenómeno, está, naturalmente, a transformação digital de processos e rotinas.

Esta transformação digital está assente na constante e efetiva troca de informação, promovida pelas tecnologias da informação e comunicação. Meios que têm vindo a contribuir para o crescimento e desenvolvimento das organizações, com a crescente descentralização da gestão, especialmente na gestão de Recursos Humanos.

Descentralizar a gestão de RH? Como?

O técnico de recursos humanos já não está sozinho na incumbência de recolher informação e tratar processos. E porquê?

Porque, atualmente, os avanços tecnológicos fomentam a comunicação e agilizam as operações. É importante considerar que, numa empresa de grande dimensão, o técnico de recursos humanos pode não ter uma relação de proximidade e acompanhamento com todos os colaboradores da empresa, pois é extremamente complicado recolher e analisar informação sobre o perfil e o desempenho profissional de cada um dos colaboradores, de forma rigorosa e fidedigna, quando o seu número é considerável.

O tecido empresarial, especialmente no que respeita à gestão de Recursos Humanos, está cada vez mais ciente das potencialidades da tecnologia e das vantagens da sua implementação na execução de tarefas repetitivas e, na maioria das vezes, morosas.

Quem fala em descentralização da gestão, refere-se à partilha de responsabilidades na gestão de pessoas. É preciso delegar tarefas. Partilhar e, consequentemente, atribuir responsabilidades. Colocar a ênfase no colaborador e no líder de equipa. Dar autonomia e oferecer meios de interação.

Nesta época de intensa conectividade, surgem meios cada vez mais eficientes na simplificação de processos. Os modelos de automação possibilitam agilidade e fiabilidade na execução de processos.

Há mais tempo para a gestão estratégica. O acompanhamento do colaborador torna-se mais simples e mais preciso. A proximidade é estimulada. Erros e imprecisões deixam de ser recorrentes. A mobilidade, a autonomia, o feedback e o acesso à informação passam a ser uma constante.

Ao recorrer a soluções tecnológicas para a gestão de Recursos Humanos, o técnico de RH pode contar com o líder de equipa para recolher e aprovar informação relativa à gestão de férias, ausências, despesas ou performance dos membros da sua equipa, com mais rigor e precisão. Ao mesmo tempo, o próprio colaborador pode consultar e editar informação pessoal, aceder a recibos e declarações, registar as férias, faltas ou despesas.

Soluções que descomplicam os processos administrativos

