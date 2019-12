EDP vai investir 500 milhões em redes inteligentes

A EDP vai investir, ao longo da próxima década, 500 milhões de euros na rede de distribuição elétrica para “acelerar as redes inteligentes”. O plano de investimento já foi apresentado ao secretário de Estado da Energia, João Galamba, e insere-se no programa InovGrid 2030.

O objetivo é “responder aos desafios da transição energética”, disse o administrador executivo da EDP João Marques da Cruz, ao Jornal de Negócios (acesso condicionado). Na prática, a ideia passa por “acelerar as redes inteligentes” para permitir a introdução de novos serviços, como “um condomínio poder vender energia ao prédio da frente”, exemplificou o gestor.

Relativamente ao impacto do investimento terá para os consumidores, a empresa garante que não haverá efeitos diretos na conta da luz, lembrando que o peso da componente das redes na fatura de eletricidade é de 12%. João Marques da Cruz adianta ainda que a empresa não precisará de apoios públicos, dado que o projeto implicará tornar as redes mais inteligentes, através da aposta na tecnologia.

A empresa liderada por António Mexia tem reforçado o desenvolvimento tecnológico, sendo que este não é o única projeto da elétrica. A partir do próximo ano, a EDP vai também investir num projeto-piloto no Parque das Nações em conjunto com universidades na área das redes inteligentes.