Hoje nas notícias: Dívidas em atraso, greves e EDP

Fornecedores do Estado com dívidas em atraso pedem uma solução para regularizar a situação, numa altura em que os portugueses estão mais pessimistas em relação ao novo Governo. Entre as manchetes dos principais jornais estão ainda, esta segunda-feira, o plano de investimento da EDP, a greve dos trabalhadores não docentes das escolas e o antigo assessor das Rotas do Algarve Litoral.

Mais de mil empresas pressionam Governo a pagar dívidas em atraso

Mais de mil empresas lançam esta segunda-feira a iniciativa Compromisso Pagamento Pontual, em que exigem ao Governo uma solução para o pagamento das dívidas do Estado com mais de 90 dias a fornecedores. O objetivo é que essa solução seja incluída na proposta de Orçamento do Estado para 2020. A iniciativa é promovida pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) e pela Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE).

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Portugueses mais pessimistas sobre o Governo

Os portugueses estão mais pessimistas em relação ao novo Governo liderado por António Costa do que no momento das eleições legislativas. Em outubro, quando foram às urnas para eleger o PS, 23,8% dos eleitores esperavam que o segundo executivo ia governar pior. Em novembro, essa percentagem aumentou para 29,8%. Já no que diz respeito a quem considerava que nada se ia alterar, também houve mudanças: em outubro, eram 51,5% e, agora, são 48%.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

EDP vai investir 500 milhões em redes inteligentes

A EDP vai investir 500 milhões de euros, ao longo da próxima década, na rede de distribuição elétrica para “acelerar as redes inteligentes”. O plano já foi apresentado ao secretário de Estado da Energia, João Galamba, e insere-se no programa InovGrid 2030. A empresa garante que o investimento não vai ter impacto na conta da luz dos consumidores, lembrando que o peso da componente das redes na fatura de eletricidade é de 12%.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Antigo assessor das Rotas do Algarve Litoral é vice-presidente da IP

O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal foi assessor financeiro das Rotas do Algarve, uma das parcerias público-privadas criadas pelo Governo socialista de José Sócrates. A renegociação do contrato com o Estado foi chumbada pelo Tribunal de Contas (TC) e a concessionária do Algarve Litoral pede uma indemnização de 445 milhões de euros.

Leia a notícia completa no Público (link indisponível).

Câmaras pedem nomes de trabalhadores em greve

O sindicato que representa os trabalhadores não docentes apresentou uma queixa à Inspeção-Geral de Educação e à Associação Nacional de Municípios em relação a autarquias que pediram os nomes de funcionários em greve. Na sexta-feira, trabalhadores não docentes estiveram de greve para se manifestarem contra a falta de funcionários, numa paralisação que teve uma adesão acima de 85%, segundo o sindicato. Denunciam agora ter recebido SMS de coordenadores a solicitar a presença na escola.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).